Симферополь, , 15:53 — REGNUM В настоящее время решение суда о скифском золоте из музеев Крыма, вывезенного на выставку в Амстердам в начале февраля 20 014 года, на которое также претендует Украина, еще не принято, судебное разбирательство отложено на октябрь. Об этом 15 сентября рассказал директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.

Шлем из коллекции «Скифское золото» Peter Kudlacz

«Перенесли на октябрь. Но когда, какого числа, я не знаю», — приводит его слова ТАСС.

При этом директор музея отметил, что ему неизвестно, почему было принято решение о переносе разбирательства суда.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возвращение в Россию коллекции скифского золота из музеев Крыма, семь лет назад вывезенной на выставку в Амстердам, было бы желательным.

Отметим, коллекция скифского золота из четырех музеев Крыма, в которую входит около 2 тыс. артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, до воссоединения полуострова с Россией. В августе 2014 года нидерландский музей решил не возвращать эту коллекцию ни в Крым, ни на Украину до решения компетентного суда или соглашения между сторонами.

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.