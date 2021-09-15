В Кургане наркозакладчики ранили двух полицейских
Курган, 15 сентября, 2021, 15:52 — ИА Регнум. В Кургане закладчики наркотиков оказали вооружённое сопротивление сотрудникам полиции. Два человека ранены, сообщает региональный оперативный штаб.
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Нож
Утром 15 сентября полицейские в третьем микрорайоне Кургана пресекли деятельность двух человек, которые оборудовали тайники-закладки с наркотиками.
Злоумышленники оказали вооружённое сопротивление. Ранив оперативников, подозреваемые скрылись с места происшествия.
Полицейские с ножевыми ранениями различной степени тяжести госпитализированы. Вооружённые наркозакладчики задержаны.