Курган, 15 сентября, 2021, 15:52 — ИА Регнум. В Кургане закладчики наркотиков оказали вооружённое сопротивление сотрудникам полиции. Два человека ранены, сообщает региональный оперативный штаб.

Goodfreephotos.com Нож

Утром 15 сентября полицейские в третьем микрорайоне Кургана пресекли деятельность двух человек, которые оборудовали тайники-закладки с наркотиками.

Злоумышленники оказали вооружённое сопротивление. Ранив оперативников, подозреваемые скрылись с места происшествия.

Полицейские с ножевыми ранениями различной степени тяжести госпитализированы. Вооружённые наркозакладчики задержаны.