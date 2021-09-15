Москва, , 15:56 — REGNUM Российский президент Владимир Путин накануне поздравил зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева с днем рождения. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил 15 сентября журналистам.

Владимир Путин и Дмитрий Медведев Kremlin.ru

Песков уточнил, что Путин поздравил Медведева по телефону. Других подробностей он не привёл.

«Президент поздравил Дмитрия Анатольевича вчера с днем рождения», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заверил, что Путин обязательно поздравит Медведева. 14 сентября зампреду Совбеза исполнилось 56 лет.

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