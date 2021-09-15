Загреб, 15 сентября, 2021, 15:50 — ИА Регнум. Заместитель директора хорватского Института экономики Маруша Визек рассказала о перспективах введения в стране валюты евро, сообщает Index.hr.

Евро

«Я определенно считаю, что 2023 год — не лучший год для введения евро, потому что Хорватия не готова к такому шагу. Мы можем иметь право на участие, на самом деле нам еще предстоит увидеть, соответствуем ли мы критериям конвергенции для введения евро. Однако состояние нашей экономики, невыполнение структурных реформ, очень низкий рост производительности, отсутствие видимой конвергенции доходов, отсутствие структурной конвергенции, чтобы сделать экономику максимально похожей на экономику еврозоны, и очень сомнительное качество институтов», — говорит Визек.

На данный момент часть ссуд в кунах составляет более половины. Доля европейских займов снизилась до уровня ниже половины от общего объема займов и имеет тенденцию к дальнейшему снижению, отмечает эксперт.

Она также сказала, что у отказа от введения евро есть еще одна сторона медали, которая касается риска. «Наш центральный банк не сделал абсолютно ничего, чтобы уменьшить риски», — сказала она.