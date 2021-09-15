Москва, 15 сентября, 2021, 15:50 — ИА Регнум. Власти Турции запустят первый пятизвездочный туристический поезд Cappadocia Express. Старт первого рейса запланирован на февраль 2022 года, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Поезд Cappadocia Express будет соответствовать стандартам отеля 5* класса «люкс». В 12 вагонах поезда будут двухместные купе с полноценными кроватями, душем и туалетом, еще в двух вагонах — роскошные рестораны. Стоимость поездки составит не менее 5 тыс. евро

Будут запущены маршруты Анкара — Каппадокия и Стамбул — Каппадокия. Оба поезда будут курсировать ежедневно. В каждом поезде смогут разместиться 294 человека. За год планируется перевозить в Каппадокию не менее 200 тыс. туристов.

Как сообщало ИА REGNUM, российские туристы, находящиеся в Турции, столкнулись с неожиданным изменением правил борьбы с коронавирусом.

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