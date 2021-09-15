Пхеньян, 15 сентября, 2021, 15:48 — ИА Регнум. В КНДР осудили США за вмешательство в тайваньский вопрос и заявили о поддержке политики «единого Китая» на фоне усиливающегося китайско-американского соперничества. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Флаги США и КНДР

«Недавно США открыто вмешались в тайваньский вопрос в рамках антикитайского давления, тем самым поставив под угрозу суверенитет и территориальную целостность Китая», — говорится в сообщении.

В качестве примеров вмешательства США в статье были приведены приземление американских самолётов в аэропорту Тайбэя, решение Вашингтона продать Тайваню оружие на сумму $750 млн и план пригласить «президента» Тайваня на международную конференцию.

Отметим, что Китай считает Тайвань частью своей территории в рамках «политики единого Китая» и рассматривает контакты с Тайванем как вмешательство в свои внутренние дела.