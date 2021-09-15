Ставрополь, 15 сентября, 2021, 15:47 — ИА Регнум. В Ставропольском крае с 17 по 19 сентября состоятся выборы трех уровней. Жителям региона предстоит избрать депутатов в Государственную думу РФ восьмого созыва и в думу Ставрополья. Кроме того, пройдут выборы в органы самоуправления в пяти муниципалитетах — Ставрополе, Невинномысске, Железноводске, Кисловодске и Пятигорске. Всего будет избран 191 депутат.

R-19.ru Выборы

В Госдуму РФ представили документы семь партий, зарегистрированы 33 кандидата по четырем одномандатным округам.

В думу Ставрополья выдвижение проходило по единому избирательному округу и по 25 одномандатным. По одномандатным округам баллотируются 123 кандидата от семи партий, в том числе ЛДПР, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Справедливая Россия — За Правду», «Новые люди», «Единая Россия», КПРФ, «Коммунисты России», а также два самовыдвиженца. Всего в партийных списках — 361 претендент. При этом предстоит распределить всего 50 депутатских мандатов. В дни голосования на Ставрополье будут открыты 1259 постоянных участковых избирательных комиссий. Численность избирателей в крае на 1 июля 2021 года составляет 1 889 444 человека.