Архангельск, 15 сентября, 2021, 15:45 — ИА Регнум. За последние сутки в Архангельской области коронавирус подтвердили у 259 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

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По данным штаба, среди новых заболевших — 94 архангелогородца, 71 северодвинец, 22 жителя Котласа. По 15 новых случаев выявлено в Вельском и Виноградовском районах, десять — в Верхнетоемском районе, пять — в Коряжме, четыре — в Холмогорском районе. Случаи инфицирования коронавирусом зарегистрированы также в Шенкурском, Плесецком и других районах области.

«В статистику включено пять завозных случаев: новую коронавирусную инфекцию выявили у жителей региона, вернувшихся из поездок в Турцию и Болгарию», — отметили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России был выявлен 18 841 случай заражения коронавирусом.