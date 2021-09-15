Загреб, 15 сентября, 2021, 15:45 — ИА Регнум. Хорватская компания Croatia Airlines планирует обновить свой флот, закупив от двенадцати до пятнадцати самолетов, в соответствии со стратегией восстановления после коронавирусного кризиса, разработанной в сотрудничестве с Boston Consulting Group, сообщает издание Jutarnji list.

(сс) Maklay62 Самолет

Авиакомпания намеревается приобрести самолеты в финансовую аренду.

Правительство Хорватии еще не обсудило и не одобрило стратегию после коронавируса, которая не была опубликована. Сама реализация стратегии займет три года и включает планы по расширению сети авиакомпаний, чтобы быть конкурентоспособными с другими перевозчиками.

В Croatia Airlines ранее заявляли, что в ее стратегии подчеркивается необходимость повышения эффективности и конкурентоспособности компании в свете ключевых операционных и структурных проблем, включая обновление флота и оптимизацию годовой сети маршрутов, напоминает Ex-Yu Aviation.