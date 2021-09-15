Москва, 15 сентября, 2021, 15:48 — ИА Регнум. На авторынке России представлен новый кроссовер Geely Atlas Pro. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Geely Geely Atlas Pro

Российские дилеры китайской компании Geely уже приступили к реализации новинки. Стоит отметить, что продажи новинки были намечены еще на 2 августа 2021 года. Однако глобальный дефицит чипов внес свои коррективы. Автокомпании пришлось сдвинуть сроки поставок нового кроссовера на полтора месяца.

Geely Atlas Pro получил «мягкую» гибридную силовую установку. В её основе лежит бензиновый турбированный двигатель от Geely Coolray объёмом 1,5 литра производительностью 177 л. с. Он сочетается с 48-вольтным стартер-генератором и литий-ионным аккумулятором.

В качестве трансмиссии у «гибрида» предусмотрен семискоростной «робот» с двумя сцеплениями. Схема привода у модели 4×4.

Ранее китайский автопроизводитель Geely провёл премьеру рестайлингового кроссовера Vision X6 под новым названием Emgrand X6 Pro. Под капотом модели стоит турбомотор рабочим объёмом 1,4 литра, выдающим 141 л. с.

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