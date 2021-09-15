Нижний Новгород, 15 сентября, 2021, 15:44 — ИА Регнум. Сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах в школах и детских садах Нижнего Новгорода поступили утром 15 сентября. По указанным адресам выехали кинологи и сотрудники полиции. Тревога оказалась ложной. Об этом написал телеграм-канал «Ni Mash».

Телефонный терроризм

По данным авторов канала, сообщения о минировании образовательных учреждений поступили в 11 утра.

«На места направлены бригады сотрудников полиции с кинологами. Они не нашли следов минирования», — пишет NewsNN.ru.

В пресс-службе регионального МВД отказались комментировать эту информацию.

Подобные звонки можно квалифицировать по статье 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Наказание предусматривает штраф, принудительные работы или лишение свободы на срок до восьми лет.