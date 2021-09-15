Санкт-Петербург, , 15:49 — REGNUM Зарплату сотрудников администрации Ленинградской области проиндексируют на 4% с сентября 2021 года. Об этом 15 сентября сообщается в опубликованном на сайте областной администрации постановлении правительства региона.

Зарплата Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна

Как следует из документа, с 1 сентября устанавливается коэффициент увеличения размеров ежемесячного денежного вознаграждения за классный чин работникам администрации Ленобласти в 1,04 раза.

«Индексация применяется с учетом коэффициента увеличения, установленного губернатором Ленобласти», — говорится в документе.