Киев, 15 сентября, 2021, 15:44 — ИА Регнум. Правительство Украины утвердило проект бюджета страны на 2022 год. Об этом 15 сентября на заседании украинского правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Bukvi.ru Бюджет

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Так, планируется, что доходы госбюджета-2022 составят 1277,7 млрд гривен, что на 161,7 млрд гривен больше, чем в 2021 году. Расходы также увеличатся на 103,1 млрд гривен — до 1465,7 млрд гривен. Дефицит госбюджета запланирован на уровне 188 млрд гривен.

Шмыгаль уточнил, что ключевыми приоритетами проекта бюджета являются медицина, образование, армия, инфраструктура, социальные программы, диджитализация, поддержка предпринимателей и экономики.

Так, согласно проекту главного финансового документа страны на 2022 год, в отрасль медицины будет вложено 193 млрд гривен, что на 31 млрд гривен больше, чем в этом году. Также возрастут и расходы на образование — на 21 млрд и составят 190 млрд гривен.

«Это опять же повышение зарплат учителей, повышение в 1,5−2,5 раза стипендий для студентов высших учебных заведений и профессионально-технических учреждений», — цитирует телеканал «112 Украина» министра.

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Кроме того, на доплаты военным пенсионерам направят 10,6 млрд гривен, на перерасчёт пенсий чернобыльцам и продолжение программ доплаты пенсионерам старше 75 лет — ещё 2,5 млрд гривен, на индексацию всех пенсий с 1 марта — дополнительно 28,2 млрд гривен.

Бюджет Пенсионного фонда получит 531 млрд гривен, что на 31 млрд больше плана 2021 года.