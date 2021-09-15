Киев, , 15:43 — REGNUM В случае, если США предоставят Украине системы противоракетной обороны «Железный купол», последние будут использоваться для защиты объектов критической инфраструктуры и повышения боеспособности армии. Такое мнение 15 сентября высказал главы офиса президента Украины, пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович в эфире телеканала «Украина 24».

Комплекс ПРО «Железный купол» Israel Defense Forces

«Она прикрывает район площадью 150 квадратных километров, согласно официальным данным, и с вероятностью 90% перехватывает все ракеты, которые туда запускают. Основное ее назначение перехват неуправляемых тактических ракет дальностью до 70 километров. То, что называют «Смерч», «Град» и так далее», — рассказал он.

Также Арестович уточнил, что «Железный купол» может прикрывать район 15 на 10 км, что представляет собой город среднего размера, объекты критической инфраструктуры или район, который занимают войска.

При этом главы офиса президента Украины отметил, что получение «Железного купола» является для страны важным, однако при этом не является панацеей.

«Ни одна система вооружения не является универсальной и не выполняет все задачи. Тут главное будет, если передадут, что Украина получает оружие самых современных образцов, повышение боевой способности вооружённых сил Украины в целом и сможет прикрыть или два города ключевых, или два объекта обороны, или два объекта, а может и больше, критической инфраструктуры», — пояснил он.

Отметим, ранее газета Politico сообщила, что ряд членов конгресса США включили в законопроект об обороне на 2022 год поправку, предусматривающую продажу или передачу Украине новых систем противовоздушной и противоракетной обороны, включая батарею «Железный купол». Указанная система создана израильской компанией Rafael и с 2011 года находится на вооружении армии Израиля.