Бишкек, 15 сентября, 2021, 15:43 — ИА Регнум. Бывшего заместителя министра внутренних дел Киргизии Курсана Асанова вызвали на допрос в МВД, после чего задержали по делу о массовых беспорядках, произошедших в октябре 2020 года, пишут местные СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизия

Асанова подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей «Насильственный захват власти» Уголовного кодекса.

Отметим, что до настоящего времени экс-замглавы МВД Киргизии Курман Асанов находился под домашним арестом в связи с тем, что его обвиняют в захвате здания министерства внутренних дел во время октябрьских событий 2020 года.

ИА REGNUM напоминает, что 4 октября 2020 года в Киргизии прошли парламентские выборы, а 5 октября недовольные итогами голосования оппозиционные партии устроили митинги, которые сразу же переросли в массовые беспорядки и привели к захвату протестующими Белого дома и отставке президента и правительства.

Во время этих беспорядков Курсан Асанов объявил себя исполняющим обязанности министра внутренних дел, но уже через два дня после этого покинул должность и. о. главы МВД.

Впоследствии новые власти Киргизии обвинили Курсана Асанова в организации вышеупомянутых массовых беспорядков, и суд поместил его под домашний арест.