Камышин, Волгоградская область, 15 сентября, 2021, 15:48 — ИА Регнум. Производство скважинных насосов типа НТ создают в Камышине Волгоградской области. Для новой линии завод воспользуется господдержкой, сообщили ИА REGNUM 15 сентября в пресс-службе администрации региона.

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Стоимость нового производства составляет 36 млн рублей, 25 млн из которых — льготный заём Фонда развития промышленности Волгоградской области. Средства выделены на пять лет под 3% годовых, за счёт них приобретут технологическое оборудование. По данным обладминистрации, скважинные насосы для геологоразведочного и эксплуатационного бурения поставляются в Россию преимущественно из США и Китая, единственный российский аналог выпускается на одном предприятии в Пермском крае. Камышинский завод сможет выпускать до 80 единиц оборудования в год.

С 2017 года Волгоградский ФРП поддержал 18 проектов, собственных и совместных льготных займов на сумму более 720 млн рублей.