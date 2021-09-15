Тбилиси, , 15:41 — REGNUM В файлах о скрытой слежке за общественными деятелями Грузии, которые были выложены неизвестным в открытый доступ, есть материалы о наблюдении за сотрудниками иностранных посольств, аккредитованных в Тбилиси. Об этом 15 сентября сообщает телеканал Mtavari arkhi.

Слежка

По данным журналистов, среди тысяч опубликованных аудиозаписей есть те, на которых утверждается, что там записаны разговоры сотрудников посольств США, Израиля и Германии. Отмечается, что компрометирующего там ничего нет, но скандал может вызвать сам факт того, что за дипломатическими работниками велось наблюдение.

Напомним, ранее в интернете были обнародованы сотни досье скрытой слежки за высокопоставленными священнослужителями Грузинской православной церкви, а также за политиками и журналистами, с которыми те встречались. К материалам приложено сообщение, в котором говорится, что наблюдения якобы осуществляли сотрудники Службы государственной безопасности Грузии.

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