Пенза, 15 сентября, 2021, 15:44 — ИА Регнум. В Пензе прокуратура Первомайского района выявила нарушения промышленной безопасности в работе ООО «Горводоканал». По информации пресс-службы надзорного ведомства, руководителю предприятия внесено представление.

Водоканал

Прокуратура с привлечением специалиста Ростехнадзора организовала проверку исполнения предприятием законодательства о промышленной безопасности производственных объектов. Установлено, что в организации не провели комплексное обследование состояния опасных производственных объектов, связанных с обращением хлора, не проводится периодическая выборочная ревизия трубопроводов хлор-газа, на трубопроводах подачи хлора частично отсутствует защита от механических, тепловых и коррозийных воздействий.

По итогам возбужденного дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ («Нарушение требований промышленной безопасности»), инженер очистных сооружений водопровода оштрафован на 20 тыс. рублей. Внесенное руководителю организации представление рассмотрено и удовлетворено. В сентябре запланировано комплексное обследование фактического состояния опасных производственных объектов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах при проверке АЗС, в том числе газозаправочных станций, выявлены нарушения промышленной безопасности.

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