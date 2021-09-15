Рига, 15 сентября, 2021, 15:39 — ИА Регнум. Пункты по автоматическому приему тары (тароматы) начнут работать на территории Латвии с февраля 2022 года, пока идет их установка и налаживание всей производственной цепочки. Об этом сообщил местный телеканала LTV7.

Innoportal.hu Пластиковая тара

Первые пять тароматов уже установлены в Риге и Вентспилсе. Уже выбраны 200 точек, где устройства будут находиться, в основном, на парковках возле супермаркетов. Будут и пункты ручного приёма тары.

В Латвии критики введения залоговой системы тары (клиент покупает в магазине бутылку и платит еще дополнительно стоимость тары, которая затем вернется ему, если он сдаст пустую тару в таромат — ИА REGNUM) выступают против системы тароматов.

Так, президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич заявил, что планируемое введение системы депозита тары станет дополнительным налогом для жителей Латвии и не решит проблемы со снижением количества отходов. По мнению другого представителя торговых ассоциаций страны Каспара Закулиса, залоговая система вводится не затем, чтобы мотивировать население сортировать отходы, а для поддержки определенных производителей.