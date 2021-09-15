Москва, , 15:41 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не контактировал с носителями коронавируса и не будет избегать общения с людьми. Об этом он сообщил 15 сентября журналистам.

Владимир Путин и Дмитрий Песков Kremlin.ru

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Представителя Кремля спросили, нужно ли ему уходить на самоизоляцию, как это сделал Владимир Путин.

«Нет, я не был контактный», — заявил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России находится на самоизоляции с 14 сентября из-за выявленных случаев COVID-19 в его окружении. По словам Пескова, глава государства прекрасно себя чувствует.

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