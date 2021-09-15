Москва, 15 сентября, 2021, 15:36 — ИА Регнум. Эмоциональное выгорание за последний год испытывали большинство жителей России (645). Не коснулась данная проблема 20%. Затруднились ответить 16%. Об этом свидетельствует опрос рекрутингового агентства Superjob.ru.

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Наиболее эффективный способ борьбы с выгоранием — встречи с друзьями и родственниками (48%). Заедают эту проблему сладким 33%, запивают успокоительными препаратами — 22%.

Проводят время с животными ещё 22%. Употребляют алкоголь, чтобы снять стресс 19%. Ходят к врачам 5%. Чаще об эмоциональном выгорании говорят граждане, которые подолгу задерживаются на работе, и те, кто не считает себя счастливым человеком.

Опрос проведен в сентябре 2021 года. Опрошены 2500 граждан РФ старше 18 лет, проживающих в городах с населением 10 тысяч.

Как сообщало ИА REGNUM, с каждым годом количество эмоционально выгоревших людей растет во всех странах и в том числе в России.

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