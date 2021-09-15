Саранск, 15 сентября, 2021, 15:34 — ИА Регнум. С начала 2021 года на территории Приволжского федерального округа общими усилиями лесников посажено более 57 тыс. гектаров леса. Об этом заявил начальник Департамента лесного хозяйства по ПФО Александр Орнатский в ходе торжественного мероприятия в Мордовии, посвященного Дню работников леса.

Пресс-служба правительства Мордовии Награды для представителей лесной отрасли

Он отметил, что в настоящее время ведется комплексная работы по защите лесов от вредителей, в рамках национального проекта «Экология» используется новая современная техника.

Орнатский выразил надежду, что нацпроект продлится еще несколько лет и техническое перевооружение в отрасли достигнет 100%.

В свою очередь врио главы Мордовии Артем Здунов поблагодарил всех работников лесной отрасли, кто был задействован в тушении пожара в мордовском заповеднике имени Петра Смидовича. По его словам, этот пожар стал настоящим испытанием.

«Леса занимают более четверти площади нашего региона, это важнейший экономический и экологический ресурс страны и республики», — подчеркнул Здунов. Всего в отрасли на территории республики трудятся около 5 тыс. человек.

Врио главы республики заявил, что в ближайшие годы планируется выйти на стопроцентное восполнение лесов, значительно сократить потери в результате пожаров и незаконного промысла. Кроме того, в Краснослободском аграрном техникуме будет открыта новая специальность «Лесное и лесопарковое хозяйство».

В ходе мероприятия представителям лесного хозяйства Мордовии были вручены государственные и ведомственные награды.

Как сообщало ИА REGNUM, возгорание на территории «Заповедной Мордовии» произошло 3 августа. В Нижегородской области и Мордовии был введен режим межрегиональной чрезвычайной ситуации с федеральным уровнем реагирования.

Вместе с сотрудниками МЧС из нескольких регионов к тушению пожара привлекались подразделения Росгвардии, Минобороны, лесного хозяйства, а также волонтеры.

Режим ЧС в двух регионах был снят 14 сентября.

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