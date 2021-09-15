Рига, 15 сентября, 2021, 15:31 — ИА Регнум. За две недели показатели заболеваемости коронавирусом COVID-19 в Латвии более чем удвоились: 1 сентября сообщалось о 137 выявленных инфицированных на 100 тысяч жителей, 15 сентября — о 284. Об этом сообщил республиканский Центр профилактики и контроля заболеваний.

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За вторник, 14 сентября, в Латвии сделано 44 417 тестов на Covid-19, из которых положительный результат показали 697 проб. Доля положительных тестов составила 1,6%. Уровень заболеваемости непрерывно растет с 22 июля нынешнего года.

Сообщается о семи летальных исходах за прошедшие сутки. Трое пациентов находились в возрастной группе 60−69 лет, один — 70−79 лет, один — 80−89 лет, двое — 90−99 лет. На сегодняшний день среднее число умерших в сутки за семидневный период — 4,7.

Пиковое число зафиксировано было 11 января 2021 года — от коронавируса скончалось 24 человека. Общее число жертв болезни составляет в Латвии 2 628 человек.