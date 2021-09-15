Тбилиси, , 15:30 — REGNUM Слежка за священнослужителями Грузинской православной церкви (ГПЦ) и теми, с кем они общались, а также публикация этих записей является нарушением закона. Об этом 15 сентября заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Ираклий Гарибашвили © ЕРА:JULIEN WARNAND

По мнению главы правительства, за этими действиями стоят экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и основанная им партия «Единое национальное движение», ранее возглавлявшая страну и ставшая «деструктивной оппозицией».

«Это заговор против церкви, против священников. Это попытка их дискредитации. Это заговор против нашего государства, что совершенно недопустимо», — сказал Гарибашвили.

Он заявил, что государство на это ответит в соответствии с законом, по данному инциденту началось расследование. Гарибашвили не исключил, что к этому делу могут иметь отношение бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария и экс-глава Службы государственной безопасности (СГБ) Александр Ходжеванишвили.

Напомним, ранее в сети интернет были выложены сотни досье скрытой слежки за высокопоставленными священнослужителями ГПЦ, а также за политиками и журналистами, с которыми те встречались. К ним приложено сообщение, в котором говорится, что наблюдения якобы осуществляли сотрудники СГБ Грузии.

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