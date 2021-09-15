Варшава, , 15:30 — REGNUM Польский филиал Папской римско-католической ассоциации «Помощь нуждающейся церкви» в ближайшее время отправит из Варшавы в Ливан «гуманитарный конвой». Об этом журналистам Polskie Radio рассказал руководитель польского филиала Папской ассоциации Вальдемар Цисло.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

«На борту самолета будут отправлены, среди прочего, лекарства и сухое молоко. Помощь является ответом на ужасное положение многих жителей Ливана, вызванное взрывом в порту Бейрута, тяжелые условия из-за пандемии коронавируса и неблагоприятную политическую ситуацию», — сказал Цисло.

К настоящему моменту Папская ассоциация «Помощь нуждающейся церкви» направила в Ливан уже пять гуманитарных грузов.