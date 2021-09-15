Екатеринбург, 15 сентября, 2021, 15:30 — ИА Регнум. Молоко подорожало в Свердловской области из-за дефицита кормов и ряда других причин, заявил журналистам член правления Союза животноводов Урала Илья Бондарев.

Couleur Молоко

По словам эксперта, себестоимость производства молока выросла на 18% — в том числе из-за дефицита кормов. Урожайность кормов упала на 20% из-за жаркого лета, сами корма подорожали на 35%.

«Эти расходы, естественно, сельхозпроизводители вынуждены включать в себестоимость продукции, потому что идет активная стадия заготовки кормов», — сказал Бондарев.

Для молока длительного срока хранения также введены маркировка и QR-коды, из-за чего продукт может незначительно подорожать — на 1 рубль.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле зафиксировали рост цен на молоко.