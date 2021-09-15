Кострома, 15 сентября, 2021, 16:46 — ИА Регнум. Бывший глава молдавской диаспоры в Костроме Степан Стынка признан виновным в мошенничестве. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на приговор Ленинского районного суда.

УМВД по Костромской области Задержание

В уголовном деле Стынка 8 эпизодов, связанных с мошенничеством, в том числе в крупном размере и с причинением значительного ущерба. В двух случаях осужденный взял деньги у земляков, пообещав им решить вопросы о прекращении уголовных дел. Молдаване передали обвиняемому 360 и 250 тысяч рублей.

Ещё одним потерпевшим стал генеральный директор фирмы, занимающейся устройством концертов. В заявлении он указал, что заплатил за решение организационных вопросов более 6 тысяч евро. Получив деньги, Стынка перестал отвечать на телефонные звонки.

Одно из уголовных дел касалось организации незаконной миграции. Как установило следствие, на протяжении нескольких лет фигурант торговал поддельными паспортами и миграционными картами, сертификатами о знании русского языка. Стоимость фиктивных документов варьировалась от 30 до 200 тысяч рублей.

Ленинский районный суд признал Степана Стынка виновным в совершении инкриминируемых преступлений и назначил наказание в виде 3,5 лет лишения свободы. При вынесении приговора суд учёл раскаяние в содеянном, частичное возмещение ущерба потерпевшим, наличие двух малолетних детей и состояние здоровья осужденного. Приговор не вступил в законную силу.

С 2012—2013 годов Степан Стынка являлся учредителем и руководителем двух общественных организаций в Костроме: «Молдавская община» и «Соотечественники Приднестровской Молдавской Республики АТО Гагаузии». В конце 2020 года обе организации ликвидированы.