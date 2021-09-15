Таллин, , 15:28 — REGNUM Готовность Франции вывести свой воинский контингент из Мали поставила под вопрос дальнейшее участие эстонских Сил обороны во французской военной операции на территории этой африканской страны. Об этом сообщил эстонский портал sputnik-meedia.ee со ссылкой на сообщения французских СМИ.

Армия Эстонии

Накануне министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан раскритиковал правительство Мали за его контакты с российской частной военной компанией. По словам Ле Дриана, если малийские власти продолжат «дружить» с россиянами, французские военные покинут эту страну.

Его поддержала и министр обороны Франции Флоранс Парли, которая назвала новое правительство Мали «хунтой», а его договоренность с россиянами — «неприемлемой сделкой».

В новом правительстве Мали факт ведения переговоров с российской охранной компанией не отрицают. Согласно заявлению представителей малийского минобороны, власти Мали намерены диверсифицировать, то есть разнообразить свои контакты, чтобы лучше обеспечить безопасность своего государства.

Как отмечает sputnik-meedia.ee, Франция ввела войска в свою бывшую колонию в 2013 году под предлогом помощи против «исламистов» и «сепаратистов».

Во французской военной операции «Бархан» уже несколько лет участвуют и представители эстонских Сил обороны, которые якобы таким образом укрепляют боевое сотрудничество между Эстонией и Францией.

Взамен этого французские военные в составе боевой группы НАТО, расквартированной в эстонском городке Тапа, «сдерживают Россию» в самой Эстонии.