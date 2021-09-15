Уфа, 15 сентября, 2021, 15:31 — ИА Регнум. Завод по производству этилацетата намерены построить в Башкирии. Об этом 15 сентября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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Сообщается, что проект создания такого завода в селе Знаменка Белебеевского района был включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов Башкирии. На реализацию данного проекта необходимо направить 192,2 млн рублей. В случае его реализации будет создано 92 новых рабочих места.

«На сегодняшний день российские предприятия не способны полностью обеспечить спрос на этилацетат в России, он поставляется из-за рубежа. Поэтому реализация данного проекта важна не только для республики, но и для страны. Инвестор получит льготу по налогу на имущество организаций», — приводит пресс-служба слова заместителя министра экономического развития и инвестиционной политики Башкирии Дамира Галиуллина.

Отмечается, что во время производства этилацетата будут применять технологию «непрерывного способа этерификации этанола с уксусной кислотой». Такая технология оказывает минимальное воздействие на окружающую среду и соответствует мировым трендам производства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии открылся завод по производству рессор.