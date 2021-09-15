Новосибирск, 15 сентября, 2021, 15:26 — ИА Регнум. В Новосибирской области завершилась подготовка к отопительному периоду 2021/2022 года. Об этом сообщили в министерстве ЖКХ и энергетики региона.

Achgrad.ru Отопительный сезон

По официальным данным, на сегодняшний день, 15 сентября, в соответствии с постановлениями администраций муниципальных образований, отопительный период уже начался в 16 муниципальных районах области. В Новосибирске отопительный период начнётся с 20 сентября.

В министерстве уточнили, что на котельных коммунальных предприятий области запас твёрдого топлива составляет 118 тысяч тонн. На складах дополнительно хранится 55 тысяч тонн угля. Общий запас твердого топлива в регионе составляет 113% от нормативного.