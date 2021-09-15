Москва, 15 сентября, 2021, 15:26 — ИА Регнум. Более половины жилых домов Москвы подключены к отоплению, сообщил 15 сентября вице-мэр столицы Пётр Бирюков.

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Он напомнил, что с 13 сентября в городе начался отопительный сезон.

«По состоянию на 12:00 15 сентября тепло подается в более 50% жилых домов и 63% социальных объектов», — рассказал Бирюков.

Заместитель мэра обратил внимание, что процедура запуска тепла в дома занимает несколько дней, а технологический срок составляет пять суток. При этом все сети подготовлены должным образом.