15 сентября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что австрийские власти не станут принимать на территории страны ни одного беженца из Афганистана.

Мирослава Романенко, , 20:05 — REGNUM Австрийские власти не станут принимать на территории страны ни одного беженца из Афганистана. Об этом 14 сентября заявил канцлер Австрии Себастьян Курц. Политик добавил, что на протяжении последних лет в Австрию приехали свыше 44 тыс. жителей Афганистана и в стране уже существует четвертая в мире по величине община афганцев.

Эвакуация афганцев в аэропорту Кабула (сс) U.S. Marine Corps, Lance Cpl. Nicholas Guevara. U.S. Central Command Public Affairs

«Мы занимаем реалистичную позицию — интеграция афганцев очень трудна», — сказал канцлер Австрии.

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Кроме того, Курц добавил, что это происходит из-за «в основном» низкого уровня образования прибывших в страну афганцев и из-за расхождения в фундаментальных ценностях. Политик также отметил, что Австрией уделяется «особое внимание поддержке соседних с Афганистаном стран», также страна выделяет €20 млн на обеспечение защиты и помощи афганцам в регионе.

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Новость в социальной сети Facebook обсудили на страницах канала «112 Украина» и украинского издания «Шарий.net». Многие отметили, что Украина, в свою очередь, примет порядка пяти тысяч беженцев. Иные указали на то, что беженцев должны принять США.

Канцлер Австрии Себастьян Курц European People's Party

«И правильно делает! А мы, такие богатые, такие заботливые, принимаем всех. Ну прям не страна, а мать Тереза!..» — с сарказмом отреагировала Ольга М.

«Да, лишь бы понравиться хозяевам из США», — ответила Ольге М. Татьяна Н.

«А мы можем интегрировать? Мы все можем, если нас американцы об этом попросят!» — с сарказмом отметила Нонна А.

«Зато Украина, не имея возможности своих прокормить, принимает. Нет слов», — добавила Yevgenievna Ya.

«Везите в Штаты, пусть там принимают», — добавил Vitaliy A.

«Замечательно. Дружный Запад разрушает государства, а от того, что натворили, умывают руки», — пишет Людмила Д.

«Зачем в Австрию? В Америку их всех! Америка разрушила их дом, пусть принимает к себе», — отметила Вацлава Б.

Мирные жители на борту Boeing C-17 во время эвакуации (сс) U.S. Air Force. Staff Sgt. Brandon Cribelar

«Конечно, Австрия не пустит, понимая, что среди беженцев кто угодно может быть. Только Украина добренькая. Угождая Западу, аж пять тысяч афганцев [примет], вот молодцы, своим переселенцам ничего хорошего не делают…» — отреагировала Любовь Б.

«Всех эмигрантов в США… Кто заварил кашу, тот [пусть] и расхлёбывает!!!» — пишет Volodya M.

«Слабаки и лузеры! «Самое мощное» европейское государство Украина запросто это сделает. 5000 уже собрали чемоданы и ждут отмашки…» — с сарказмом добавила Галина О.

«А я считаю, что это несправедливо! Надо создать международную независимую комиссию, которая в процентном отношении рассчитает, какая страна — — член НАТО обязана принять беженцев. Большинство в Америку, остальным… по мере участия. Надо, чтобы научились отвечать за свои действия! А если не хотят забирать этих беженцев, то пусть оплачивают странам, которые их забирают, причём в тройном размере», — написала Светлана С.

Афганцы в аэропорту Кабула (сс) U.S. Marine Corps. 1stLt. Mark Andries

«Когда ты приходишь и разрушает чужой дом, то должен понимать, что завтра жители разрушенного тобой дома придут жить к тебе, в твой дом. Посмотрите, жители бывших колоний идут жить к своим колонизаторам, но идут со своим уставом и жить будут в вашем доме по своим правилам. А не проще сидеть у себя дома, наводить порядок в своем доме, а не шастать по миру и сеять «демократию», замешанную на крови, смерти и разорении страны?» — отметила Тамара Г.

«Америка в Афганистане 20 лет «демократию» навязывала, а теперь слиняли по-тихому за океан, а последствия их «демократии» теперь расползаются по близлежащим странам! Они не к ним домой жить придут, а к нам!» — подытожила Светлана М.

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