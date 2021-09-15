Москва, 15 сентября, 2021, 15:24 — ИА Регнум. В России на рынок потребительских кредитов приходит всё меньше новых, менее закредитованных заемщиков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 сентября заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев, отвечая на вопрос о том, какие риски могут угрожать российскому рынку потребительского кредитования.

Кредит

«Риски в том, что доходы не растут, повышается закредитованность и долговая нагрузка, — сказал Алиев. — К тому же на рынок за кредитом приходит мало новых менее закредитованных заемщиков, в основном это категория уже закредитованных лиц, что, в свою очередь, дополнительно повышает риски».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Алиев заявил, что ЦБ РФ сможет снизить риски формирования пузыря на рынке потребительского кредитования.