Вильнюс, 15 сентября, 2021, 15:23 — ИА Регнум. Литва с сегодняшнего дня ограничила доступ электроэнергии с БелАЭС в прибалтийские страны. Это решение было принято литовским регулятором 13 сентября в свете бойкота попадания на рынок электроэнергии с Белорусской АЭС в Островце, пишет 15 сентября газета «Ежедневник».

Belaes.by Белорусская АЭС

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Так, в соответствии с утверждёнными государственным советом по регулированию энергетики Литвы новыми правилами для мощности передачи электроэнергии из Белоруссии в балтийскую республику, со среды, 15 сентября, литовская компания передачи электроэнергии Litgrid снизила максимальную пропускную способность на литовско-белорусских соединениях.

«Новая методология гарантирует, что электроэнергия, необходимая для обеспечения надёжности энергосистемы, может поступать в Литву. В то же время будет ограничен импорт в Литву электроэнергии, производимой в Островце», — пояснил генеральный директор Litgrid Рокас Масюлис.

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Газета отмечает, что БелАЭС и так уже два месяца не работает вследствие аварийной остановки первого реактора в середине июля. Его обещали снова запустить в середине августа, но этого не произошло. При этом новые сроки официально не называются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Белорусская АЭС представляет угрозу для безопасности всех жителей стран Европейского союза.

Напомним, в июне 2021 года правительственная комиссия Белоруссии подписала акт приёмки в промышленную эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС. В тоже время на втором энергоблоке атомной станции были завершены гидроиспытания первого и второго контуров.