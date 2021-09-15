Майкоп, 15 сентября, 2021, 15:23 — ИА Регнум. В Республике Адыгея благодаря программам государственной поддержки создаются условия для развития сельскохозяйственного бизнеса. Об этом рассказал глава Адыгеи, секретарь регионального отделения «Единой России» Мурат Кумпилов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы республики 15 сентября.

Фото Алексея Гусева Коровы

Глава Адыгеи отметил, что в числе перспективных направлений агробизнеса в регионе остаётся молочное животноводство. По его словам, создание новых предприятий в отрасли не только обеспечивает для жителей новые рабочие места, служит точкой роста на селе, но и позволяет наращивать объёмы производства брендового продукта республики — адыгейского сыра.

Сегодня для увеличения сырьевой базы создаются новые фермерские хозяйства, которые содержат высокопродуктивные породы животных.

«По такому пути развития пошло КФХ Георгия Кравченко из Гиагинского района. В 2019 году крестьянское хозяйство получило грант на строительство семейной животноводческой фермы молочного направления. Сумма гранта составила 30 млн рублей, а с учетом собственных средств КФХ общий объем инвестиций достиг 50 млн рублей. На эти средства фермер построил современный животноводческий комплекс на 100 голов КРС и на днях приобрёл 93 нетелей», — сказал глава республики.