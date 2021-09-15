Москва, 15 сентября, 2021, 15:22 — ИА Регнум. Центральный банк РФ сможет снизить риски формирования пузыря на рынке потребительского кредитования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 сентября заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев. Так он прокомментировал высказывание главы Сбербанка Германа Грефа, который высказался об отсутствии в РФ признаков, указывающих на появление пузыря.

Кредит

«Центральный банк РФ держит эту ситуацию под контролем, — сказал Алиев. — Если бум кредитования был основан на низких ставках по кредиту, то сейчас мы видим их быстрый рост. Переход с мягкой на умеренно жесткую денежно-кредитную политику будет останавливать спрос на кредиты и снизит риски возможного пузыря».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Алиев рассказал, будет ли ЦБ РФ охлаждать рынок потребительских кредитов.