Челябинск, 15 сентября, 2021, 15:22 — ИА Регнум. Челябинский губернатор Алексей Текслер призывает глав муниципалитетов включить отопление. Об этом он заявил 15 сентября на совещании с главами территорий и членами облправительства.

Kremlin.ru Алексей Текслер

Чиновник отметил, что мэры могут начать отопительный сезон, не дожидаясь холодов. «Принимайте такие решения, не ждите у моря погоды, я считаю, что эту работу надо форсировать», — сказал Текслер.

Отметим, частично территории уже начали подачу тепла в социальные учреждения. Добавим, первая половина сентября оказалась на Урале достаточно холодной.