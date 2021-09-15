Санкт-Петербург, 15 сентября, 2021, 15:20 — ИА Регнум. Шансы «Зенита» на выход из группы Лиги чемпионов после поражения от «Челси» остаются прежними. Об этом 15 сентября заявил бывший полузащитник санкт-петербургского клуба Мигел Данни.

Fc-zenit.ru Зенит

«Шансы на выход из группы остаются прежними. «Зениту» надо набрать шесть-семь очков дома и два очка на выезде. Тогда они смогут продолжить борьбу в Лиге чемпионов», — цитирует Данни «Спорт день за днём».

По его словам, «Зениту» досталась очень сложная группа, и при этом в первом туре пришлось играть против действующим победителя Лиги чемпионов.

Как сообщало ИА REGNUM, «Зенит» проиграл «Челси» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов со счётом 0:1.

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