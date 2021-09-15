Ульяновск, 15 сентября, 2021, 15:27 — ИА Регнум. В сети появилось видео испытаний электрической версии UAZ Hunter, созданной чешской инжиниринговой компанией MW Motors в кооперации с инженерами Ульяновского автозавода. Видео размещено на канале Autonews в YouTube.

Uaz.ru UAZ Hunter

Новинка создана в честь восьмидесятилетия компании. В качестве силового агрегата у UAZ Hunter установлен электромотор максимальной производительностью 120 кВт (163 л. с.). Пиковый крутящий момент «движка» равен 600 Нм.

В качестве трансмиссии у электровнедорожника стоит пятиступенчатая механическая коробка передач. При этом МКПП, раздатка и пониженный ряд у модели такие же, как у бензиновой версии «Хантера». Дальность хода электрической модели составляет 240 км. Ёмкости аккумулятора — 62 кВт-ч.

Ранее компания «Вейчай-Рус Трейдинвест» представила экземпляр УАЗ «Патриот» с китайским четырехцилиндровым дизельным «движком» Weichai WP2 3Q110E50 объёмом 2,3 литра и мощностью 110 «лошадей» (280 Нм).

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