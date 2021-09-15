Ташкент, 15 сентября, 2021, 15:19 — ИА Регнум. В ночь на 14 сентября в Шурчинском районе Сурхандарьинской области Узбекистана под корень срубили более 160 тутовых деревьев, сообщает Qalampir.uz.

Дерево

По данным издания, деревья в тутовой роще площадью 4 га, расположенной вдоль автомобильной дороги Термез — Душанбе, вырублены в целях строительства «некого объекта».

Отмечается, что на протяжении десятилетий в Узбекистане вырубаются деревья ценных пород для того, чтобы снабдить сырьем местную мебельную промышленность.

Деревья ценных пород — платаны, дубы орех, ясень и другие, вырубаются не только в регионах, но также в столице Узбекистана — Ташкенте.

Для защиты «зеленого мира» активистами в Узбекистане была создана фейсбук-группа Уят. уз, которая ежедневно оповещает общественность о нарушениях в сфере экологии.

Информация о массовой вырубке, собранная активистами группы, легла на стол президенту страны Шавкату Мирзиёеву, в связи с чем глава государства пообещал ввести бессрочный мораторий на вырубку деревьев.

В новой стратегии Узбекистана, представленной на прошлой неделе Шавкатом Мирзиёевым на съезде УзЛиДеП, фигурирует концепция «повсеместного озеленения» с установлением бессрочного моратория на вырубку деревьев.

Как указал президент, общенациональный проект «Зеленое пространство» будет реализован по всему Узбекистану. Ежегодно в стране будет высаживаться не менее 200 миллионов деревьев.