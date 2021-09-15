Москва, 15 сентября, 2021, 15:19 — ИА Регнум. В ближайшие годы Китай будет наращивать спрос на нефтепродукты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 сентября заявил доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Каленов, комментируя новость о том, КНР с начала 2021 года почти на 6% снизила импорт нефти и газа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

«В 2020 году Китай закупал большие объемы нефти по низким ценам в свои хранилища и теперь имеет возможность воспользоваться этим, — сказал Каленов. — Кроме того, по-прежнему оказывает свое влияние и коронавирус. Однако в ближайшие годы, учитывая объемы внутреннего рынка и тот факт, что Китай является главным мировым экспортером продукции, спрос на углеводороды там будет расти. Для экономики РФ это, безусловно, хорошо, так как Китай является одним из основных покупателей российских нефти и газа».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Каленов объяснил, с чем связано снижение импорта Китаем нефти и газа.