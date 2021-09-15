ФСБ обнародовала запись допроса исполнителей диверсии в Крыму
Москва, 15 сентября, 2021, 15:30 — ИА Регнум. Один из исполнителей подрыва газопровода в Крыму Асан Ахтемов рассказал, что его угрозами заставили пойти на преступление. Это сделали сотрудники украинской разведки, заявил мужчина на видеозаписи допроса, обнародованной 15 сентября ФСБ России.
По словам задержанного, ему позвонили «люди с Украины» и рассказали, где именно возле дома играют его дети и какое дерево растёт за домом. Они потребовали, чтобы мужчина взял взрывное устройство, поехал в указанное место и сделал то, что ему скажут.
«В следующий раз, когда выглянешь, у тебя дети там будут висеть», — передал Ахтемов слова угрожавших ему людей.
Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа в горной части Крыма взрывом был повреждён газопровод, его работу восстановили на следующий день. В начале сентября ФСБ России объявила о задержании трех подозреваемых в причастности к диверсии, а затем назвала и её организаторов. По данным ведомства, диверсию санкционировал начальник главного управления разведки УкраиныКирилл Буданов.
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