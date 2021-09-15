Москва, 15 сентября, 2021, 15:30 — ИА Регнум. Один из исполнителей подрыва газопровода в Крыму Асан Ахтемов рассказал, что его угрозами заставили пойти на преступление. Это сделали сотрудники украинской разведки, заявил мужчина на видеозаписи допроса, обнародованной 15 сентября ФСБ России.

ФСБ РФ Допрос подозреваемого в диверсии на газопроводе в Крыму

По словам задержанного, ему позвонили «люди с Украины» и рассказали, где именно возле дома играют его дети и какое дерево растёт за домом. Они потребовали, чтобы мужчина взял взрывное устройство, поехал в указанное место и сделал то, что ему скажут.

«В следующий раз, когда выглянешь, у тебя дети там будут висеть», — передал Ахтемов слова угрожавших ему людей.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа в горной части Крыма взрывом был повреждён газопровод, его работу восстановили на следующий день. В начале сентября ФСБ России объявила о задержании трех подозреваемых в причастности к диверсии, а затем назвала и её организаторов. По данным ведомства, диверсию санкционировал начальник главного управления разведки УкраиныКирилл Буданов.

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