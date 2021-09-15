Москва, 15 сентября, 2021, 15:18 — ИА Регнум. То, что Китай снизил импорт углеводородов, носит временный характер. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 сентября заявил доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Каленов.

SW1994 Китай

«Китай является одним из главных в мире импортеров нефти и природного газа. Снижение китайского импорта носит временный характер и объясняется рядом причин. Во-первых, в 2021 году они увеличили собственную добычу. Во-вторых, это связано с выпуском нефти из стратегических резервов. Эта мера предназначена для снижения давления на местные НПЗ», — сказал Каленов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, с начала 2021 года КНР снизил импорт нефти почти на 6%.