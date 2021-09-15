Ракитянский район, Белгородская область, 15 сентября, 2021, 15:20 — ИА Регнум. Новое пожарное депо открыли 15 сентября в посёлке Пролетарский Ракитянского района Белгородской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожарные

Пожарно-спасательная часть построена по программе «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области». Спасатели Пролетарского ранее располагались в здании 1978 года постройки, теперь они обеспечены современным оборудованием и просторными помещениями.

«Один из важных вопросов, который стоит перед государственной властью любого уровня — это обеспечение безопасности. Рад, что те обязательства, которые мы брали на себя в этом году, выполнили — новое здание, новые машины. Если вдруг что-то случится, мы можем быть уверены, что спасатели находятся на боевом посту и готовы к любым вызовам. У них есть для этого все необходимые инструменты и техника», — сказал на открытии врио губернатора Вячеслав Гладков.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне белгородские спасатели получили новую спецтехнику.