Полную вакцинацию против коронавируса в Индонезии прошли 42,9 млн человек
Джакарта, 15 сентября, 2021, 15:16 — ИА Регнум. Полную вакцинацию против коронавируса в Индонезии прошли 42 962 640 человек или 20,6% населения страны, сообщает Kompas.
Иван Шилов ИА REGNUM
Вакцинация
При этом первую инъекцию вакцины против коронавируса получили 75 140 724 жителя Индонезии.
Вакцину от коронавируса в стране получили медицинские работники, государственные служащие, пожилые люди, а также дети в возрасте 12−17 лет.
Правительство Индонезии намерено привить от коронавируса 208 265 720 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезию доставили новую партию вакцины против коронавируса от компании Pfizer.