Джакарта, 15 сентября, 2021, 15:16 — ИА Регнум. Полную вакцинацию против коронавируса в Индонезии прошли 42 962 640 человек или 20,6% населения страны, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

При этом первую инъекцию вакцины против коронавируса получили 75 140 724 жителя Индонезии.

Вакцину от коронавируса в стране получили медицинские работники, государственные служащие, пожилые люди, а также дети в возрасте 12−17 лет.

Правительство Индонезии намерено привить от коронавируса 208 265 720 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезию доставили новую партию вакцины против коронавируса от компании Pfizer.