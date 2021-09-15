Москва, 15 сентября, 2021, 15:16 — ИА Регнум. Дополнительные средства, которые президент США Джозеф Байден хочет выделить для стимулирования американской экономики, не вызовут бурной реакции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 сентября заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова. Так она прокомментировала версию о том, что инфраструктурный план Байдена может нанести урон американской экономике.

Иван Шилов ИА REGNUM Байден

«Что касается первого транша денежных средств, запланированного Джо Байденом, то здесь для США точка невозврата пройдена уже давно, что можно увидеть на показателях государственного долга США к ВВП страны. Поэтому дополнительные средства уже не могут вызвать какой-то бурной реакции, — сказала Новикова. — Другой вопрос, что экономика США и без того в последние годы живет на дополнительной поддержке государства. И любая финансовая помощь для обычного населения выглядит в большей степени как популистские лозунги, которые в конечном счете могут быть поддержаны администрацией США, но в гораздо меньшем объеме с целью поддержки начинаний текущего президента страны».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, крупные американские компании выступают против инфраструктурного плана президента США Джозефа Байдена.