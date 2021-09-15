Тирасполь, 15 сентября, 2021, 15:16 — ИА Регнум. Объём экспорта из Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) по ключевым позициям по итогам восьми месяцев 2021 года вырос в сравнении с аналогичным периодом в 2020 году. Об этом 15 сентября сообщил на заседании вице-премьер ПМР — министр экономического развития ПМР Сергей Оболоник.

Иван Шилов ИА REGNUM Приднестровье

Он отметил, что электроэнергии за рубеж за отчетный период поставили на $109 млн, что на 7,7% больше, чем в прошлом году. Кроме того, поставки в области металлургии за первые восемь месяцев выросли в два раза в сравнении с 2020 годом, а пшеницы — в 2,4 раза.

«В целом показатели и параметры экспортной деятельности находятся на достаточно позитивном и высоком уровне», — сказал глава ведомства.

Оболоник добавил, что объёмы импорта в республику также выросли.

Стоит отметить, что Приднестровье обеспечивает жителей республики электроэнергией за счёт собственных электростанций, а также экспортирует её в страны СНГ и Евросоюза. Металлургическую продукцию ПМР продаёт в Россию и другие страны.