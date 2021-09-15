Ижевск, 15 сентября, 2021, 15:15 — ИА Регнум. В Удмуртии 16 сентября начнет работу центр общественного наблюдения в ходе выборов. Об этом сообщил глава Общественной палаты республики Рашид Хуснуллин.

Цитата из х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». Реж. Элем Климов. 1964. СССР Наблюдатель

«Это мониторинговый центр, куда будет стекаться информация с сетевых камер видеонаблюдения. Их в регионе более 500, в том числе впервые в территориальных избирательных комиссиях», — отметил глава региональной ОП.

В период с 17 по 19 сентября включительно центр будет работать в круглосуточном режиме. Прийти и наблюдать за избирательным процессом сможет любой желающий после предварительного звонка на горячую линию.

Горячая линия для наблюдателей и граждан начала работу 6 сентября, она закроется после завершения подсчета голосов.

Всего на избирательных участках в республике будут работать около 3,5 тыс. наблюдателей от политических партий, кандидатов и общественной палаты региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в период проведения выборов школам Удмуртии, где будут расположены избирательные участки, рекомендовали различные формы обучения. Решение о переводе на дистанционное обучение или о проведении спортивных, экологических, культурных мероприятий будет приниматься школами в том случае, если в них будут работать несколько избирательных участков.

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