Москва, 15 сентября, 2021, 15:14 — ИА Регнум. Выпускников российских вузов без опыта принимают на работу большинство компаний (69%). Удовлетворены уровнем профессиональной подготовки выпускников 60% руководителей. Об этом свидетельствует опрос рекрутингового агентства Superjob.ru.

Kremlin.ru Молодые специалисты

Охотнее всего принимают на работу молодых специалистов крупные компании: 89% среди предприятий, где занято более 1000 сотрудников и 66% среди организаций малого бизнеса.

Наиболее лояльны среди работодателей из различных сфер деятельности к выпускникам вызов без опыта работы IT-компании, торговые компании и банки — 73%, 72% и 71% соответственно.

Чаще всего молодых специалистов принимают на должности ИТР и менеджеров по продажам — по 14% компаний. Готовы трудоустроить на любые позиции с обучением 12% работодателей.

Опрос проведен 7−13 сентября 2021 года. Опрошены 1000 менеджеров по персоналу в 146 населенных пунктах РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году готовы были принять на работу выпускников вузов без опыта работы 65% российских компаний.

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