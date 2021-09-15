Тирасполь, 15 сентября, 2021, 15:12 — ИА Регнум. Украинский футбольный клуб «Шахтёр» остановился в гостинице «Россия» в Тирасполе перед матчем Лиги чемпионов. Об этом 15 сентября сообщает Sport24.

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«В Тирасполе они будут жить в гостинице «Россия», — сказал главный тренер тираспольского «Шерифа» Юрий Вернидуб.

Футболисты «Шахтёра» прибыли в Тирасполь вечером 14 сентября. Предматчевую тренировку они провели на Украине.

Матч между «Шерифом» и «Шахтёром» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов состоится 15 сентября в Тирасполе .